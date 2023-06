Vodafone annuncia nuove rimodulazioni dal 29 Luglio: rincari fino a 2,99 Euro al mese

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle rimodulazioni di giugno di Vodafone, l'operatore telefonico britannico ha annunciato una nuova serie di rincari per le così dette "Offerte metalliche", ovvero bronze, bronze plus, silver, gold start e gold per cui sono previsti rincari fino a 2,99 Euro al mese.

Nella fattispecie, le offerte bronze, bronze plus, silver, gold start e gold aumenteranno tra 1,99 a 2,99 Euro al mese.

Nell’SMS, inviato agli utenti e pubblicato dai colleghi di MondoMobileWeb, si legge quanto segue: “Vodafone: Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 29/07/2023, la sua offerta Silver costerà 2.99 euro in più”.

Vodafone ricorda che, come previsto dal Codice di Consumo, è possibile effettuare il recesso senza penali o costi aggiuntivi entro il 28 Agosto 2023 tramite il sito web voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590.

Alternativamente, viene data la possibilità di “attivare Silver Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS a 0.99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della sua offerta e senza costi di attivazione”.