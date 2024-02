Vodafone annuncia nuove rimodulazioni oggi 6 Febbraio 2024: fino a 2,99 Euro in più

A poche settimane dall’annuncio dell’accordo tra Vodafone e Microsoft per l’IA, l’operatore telefonico ha comunicato una nuova serie di rimodulazioni che porteranno rincari fino a 2,99 Euro al mese.

In particolare, in una comunicazione pubblicata in giornata odierna, Vodafone spiega che “per continuare ad investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”, a partire dalle fatture emesse dal 6 Febbraio 2024 il costo delle offerte di rete fissa per coloro che riceveranno apposita comunicazione aumenterà di 1,99 o 2,99 Euro al mese.

Come previsto dal Codice di Comunicazioni, però, gli utenti che non accettano tale rimodulazione avranno la possibilità di recedere gratuitamente senza penali o costi di disattivazione fino al giorno indicato nella comunicazione, vale a dire entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Vodafone spiega comunque che “ad ogni cliente sarà inviata una comunicazione in fattura specificando la data entro cui poter recedere, sulla base del proprio ciclo di fatturazione, ma pur sempre garantendo un periodo minimo di recesso di 60 giorni”.

Anche lo scorso dicembre 2023 Vodafone aveva annunciato una serie di rimodulazioni, che però all’epoca avevano interessato l’offerta Vodafone Family+. Non è chiaro quali promozioni siano interessati da questa nuova wave di rincari.