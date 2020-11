Vodafone annuncia l'offerta per il bonus PC da 500 Euro: tutti i dettagli

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, Vodafone ha annunciato l'offerta che consentirà agli utenti di ottenere il bonus da 500 Euro stanziato dal Governo per il PC ed internet.

L'operatore telefonico, a conferma dei rumor emersi negli scorsi giorni, ha affermato che la propria offerta prevede un contributo da 240 Euro per l'attivazione della connessione in Fibra, che sarà erogato sotto forma di sconto da 10 Euro per 24 mesi accreditato direttamente in fattura, che porterà il costo della bolletta a 19,90 Euro al posto di 29,90 Euro.

La parte restante, di 260 Euro, potrà essere utilizzata per l'acquisto contestuale di un tablet.

L'offerta di Vodafone include una connettività in Fibra fino a 1 Gigabit, upload e download illimitato, ma anche l'attivazione e la Vodafone Station.

Per i clienti FTTH l’offerta Vodafone prevede la nuova Vodafone Station Wi-Fi 6, "il modem di ultima generazione completo delle più recenti innovazioni per offrire ai clienti prestazioni superiori e una gestione ottimizzata dei dispositivi di tutta la famiglia per seguire lezioni online, anche in modalità video-chiamata, lavorare da remoto o guardare film in streaming e giocare online senza interruzioni".

La promozione sarà disponibile per coloro che attiveranno un nuovo contratto in Fibra o FWA con velocità di almeno 30 Mbit/s in download. Coloro che hanno già sottoscritto un'offerta Vodafone, potranno effettuare il passaggio. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.