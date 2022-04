Vodafone annuncia rimodulazioni dal 13 giugno 2022: aumenti di 1,99 Euro per alcune SIM

Ad appena nove giorni dall’annuncio delle rimodulazioni Vodafone di maggio 2022 ci giunge conferma che l’operatore di origine britannica abbia deciso di aumentare il costo mensile di 1,99 Euro anche ai clienti che possiedono SIM dati abbonamento, a partire dal 13 giugno 2022.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, questa ulteriore rimodulazione riguarderà la tipologia di SIM specificata in apertura e solo alcune tariffe non chiarite dall'operatore. I clienti coinvolti in questa modifica contrattuale verranno informati con una comunicazione personalizzata presente nella fattura a partire da oggi, 28 aprile 2022.

Tali consumatori potranno dunque accettare le condizioni contrattuali o, altrimenti, esercitare il loro diritto di recesso liberamente; sarà possibile anche passare a un altro operatore mantenendo il proprio numero senza pagare alcuna penale o alcun costo di disattivazione, ma soltanto fino al giorno indicato da Vodafone stessa. Quest’ultima data dipenderà esclusivamente dalla giornata in cui verrà emessa la fattura al cliente coinvolto. Generalmente, però, si parla di un periodo di tempo pari a poco più di 60 giorni: ad esempio, in caso di emissione il 28 aprile 2022 il recesso sarà effettuabile entro il 12 luglio 2022.

Giusto ieri abbiamo invece illustrato la prossima rimodulazione TIM in arrivo a fine maggio 2022, la quale vedrà un aumento di 2 Euro al mese per alcune offerte mobili.