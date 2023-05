Vodafone annuncia il taglio di 11mila posti di lavoro in tre anni

Vodafone ha annunciato oggi un nuovo piano di riorganizzazione interno che prevede il taglio di 11mila posti di lavoro in tre anni. La decisione, riportata da La Stampa, fa seguito a quelle che il CEO Margherita Della Valle ha definito “performance non abbastanza buone”.

Nella nota, l’ad infatti osserva che l’obiettivo è riorganizzare la società per riacquistare la competitività. “La nostra performance non è stata abbastanza buona. Per ottenere risultati costanti, Vodafone deve cambiare. Semplificheremo la nostra organizzazione, tagliando la complessità per recuperare la nostra competitività” si legge nella nota firmata da Della Valle, che è stata confermata a numero uno dell’operatore telefonico a Maggio dopo cinque mesi di interim.

La decisione dell’operatore telefonico sta però avendo ripercussioni su tutto il mercato: TIM infatti ha aperto in forte calo in borsa a Piazza Affari, dove il titolo ha ceduto il 4,66% a 0,,25 Euro. Ad influire in questo caso però è anche l’indiscrezione pubblicata da Bloomberg secondo cui Cassa Deposita e Prestiti sarebbe pronta a rinunciare all’offerta su rete fissa.

Qualche settimana fa, Vodafone è stata multata dall’Antitrust insieme a Wind, TIM e Fastweb, per la fatturazione post recesso.