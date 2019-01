Vodafone apre il 2019 con l'offerta Simple Plus: 20 gigabyte a 9,99 Euro

E' ufficialmente cominciato anche per gli operatori telefonici italiani il 2019. Sono molte infatti le società che stanno proponendo offerte ai propri clienti, tra cui Vodafone, che inaugura il nuovo anno con Simple Plus.

Si tratta di una promozione senza alcun vincolo ed abbonamento, ed è indirizzata a tutti i nuovi clienti. Particolarità è data dal fatto che si tratta di un'offerta che non prevede alcun costo di attivazione.

Al suo interno gli utenti troveranno mille minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, mille SMS verso tutti e ben 20 gigabyte di internet, anche in 4.5G dove supportata. Sempre dal fronte internet, è doveroso sottolineare che i gigabyte diventano illimitati per le applicazioni social (come Facebook, Instagram e Twitter) e quelle di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili).

L'offerta h a un costo di 9,99 Euro al mese, ma attenzione: lo sconto (rispetto ai 14,99 Euro precedenti) è garantito solo per coloro che scelgono l'addebito su carda di credito non prepagata o conto corrente (SSD).

Vodafone Simple Plus può essere abilitata direttamente dal sito web ufficiale, attraverso la pagina dedicata e completando l'apposita procedura.

E' inoltre previsto il reso gratuito entro quattordici giorni dalla ricezione dell'ordine qualora si dovesse cambiare idea. Fateci sapere tramite i commenti cosa ne pensate.