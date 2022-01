Vodafone apre centro R&D per chip Open RAN: verso il futuro delle reti

Vodafone ha aperto nella giornata di oggi, 31 gennaio 2022, il primo centro di ricerca e sviluppo in Europa dedicato nello specifico al progresso dell'architettura di microchip per alimentare le nuove reti Open RAN. Si tratta di uno dei vari impegni assunti dall’operatore telefonico verso lo sviluppo di tecnologie di rete avanzate.

Questo nuovo centro R&D sarà ospitato nell’inedito hub delle competenze digitali di Vodafone a Málaga, in Spagna, divenuto ufficialmente operativo proprio nella giornata odierna: 50 persone dedicate allo sviluppo di Open RAN si uniranno a 650 ingegneri software, architetti e tecnici che opereranno presso l'hub in questione. Circa 20 fornitori specializzati nella progettazione e sviluppo di architetture di chip si uniranno a Vodafone per migliorare le capacità di Open RAN. L'obiettivo del centro di ricerca e sviluppo è la creazione di un forte ecosistema per la progettazione di nuovi chip nel Vecchio Continente.

Uno dei principali punti di forza di Open RAN è la separazione di hardware e software in una stazione base mobile, consentendo la dotazione di un mix di apparecchiature progettate e prodotte da diversi fornitori. In termini pratici, ciò significa che Vodafone può rispondere rapidamente alla richiesta dei clienti di maggiore capacità e nuovi servizi semplicemente aggiungendo nuovo software all'hardware generico.

Collaborando con i fornitori all'architettura e alla progettazione di microchip, Vodafone può promuovere una maggiore interoperabilità all'interno dell'ecosistema Open RAN. L'azienda implementerà le soluzioni sviluppate congiuntamente nelle sue piattaforme per fornire prestazioni ed efficienze migliorate man mano che le richieste di capacità di rete aumentano.

Francisco Martin, a capo di Open RAN presso Vodafone, ha spiegato: “In qualità di pioniere di Open RAN, Vodafone sta unendo le forze con aziende tecnologiche specializzate per espandere l'ecosistema. L'innovazione rafforzerà la posizione dell'Europa nel mercato globale e accelererà il lancio di nuovi servizi digitali".

Giusto oggi abbiamo anche trattato la nuova promozione mobile Red Pro 5G con doppi giga per un anno.