Vodafone apre le porte agli ex clienti: lanciata offerta winback a 7 euro al mese

Vodafone ha voluto rispondere alla offensiva di WindTre avviata con l’offerta winback GO 100 Fire, introdotta di recente per ex clienti dell’operatore, con una nuova promozione Special 50 Digital Edition dal costo pari a 7 Euro al mese e un pacchetto di offerte altrettanto interessante. Vediamo cosa propone al pubblico.

Per la modica cifra di 7 Euro al mese, questo piano tariffario propone mensilmente minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e anche 50 Giga di traffico dati in 4G. L’attivazione potrà essere effettuata entro il 31 maggio 2021 ma solo in due modo: recandosi presso un negozio Vodafone aderente, oppure cliccando sull’apposito link allegato all’SMS inviato dalla stessa società.

Per chiarire meglio di che messaggio si tratta, ne riportiamo una copia ricevuta anche da MondoMobileWeb: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 31 Maggio 2021”. Una volta cliccato sul link, il sistema rimanderà il cliente alla pagina dedicata ove inserire il numero di telefono sul quale si è ricevuto l’SMS. Dopodiché si riceverà un codice temporaneo a sei cifre che dovrà essere inserito nel corso dell’acquisto della nuova SIM, la quale non avrà alcun costo, nemmeno per l’attivazione dell’offerta.

Il pagamento, come anche per altre offerte dell’operatore telefonico britannico, potrà essere effettuato su credito residuo o anche con Smart Pay su carta di credito o SEPA SDD. Nel caso di attivazione online, però, il pagamento dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite carta di credito o IBAN.

Esiste però anche una variante Operator Attack accessibile ai clienti di altri operatori telefonici selezionati: si chiama sempre Vodafone Special 50 Digital Edition, offre la stessa quantità di SMS e minuti di chiamata ma a un prezzo pari a 7,99 Euro al mese.

Ricordiamo infine che a partire dal 31 maggio 2021 entreranno in vigore nuove rimodulazioni da 1,99 Euro su alcune offerte.