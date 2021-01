Vodafone, arriva la prima rimodulazione del 2021: previsti aumenti di 2 Euro al mese

Arriva la prima rimodulazione del 2021 per i clienti Vodafone. A segnalarla i colleghi di MobileWorld, che hanno riportato un SMS ricevuto da un utente che nelle passate ore è stato informato dall'operatore di una modifica contrattuale che entrerà in vigore dal 21 Febbraio.

Nell'SMS si legge che "per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21/02 la tua offerta costerà 1.99 euro in più al mese". Per i primi dodici mesi, però, viene data la possibilità di ottenere gratuitamente 50 gigabyte chiamando il numero 42590 entro il 21 Febbraio prossimo, ovvero la data d'entrata in vigore della rimodulazione.

Ad essere interessata è l'offerta Special 50 Gigabyte, che dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 costerà 1,99 Euro al mese in più.

Vodafone, come previsto dal codice di consumo, consente di effettuare il recesso gratuito via PEC, negozi o raccomandata A/R, o scegliere la nuova promozione Special Giga che include minuti illimitati e 70 gigabyte di traffico a 0,99 Euro in più al mese rispetto al prezzo attuale dell'offerta e senza alcun costo di attivazione. Anche in questo caso, è necessario chiamare il numero 42590 entro il 21/2 per richiedere l'attivazione.

Nella giornata di ieri l'operatore telefonico ha annunciato che regalerà giga illimitati per un mese a coloro che sono stati colpiti dai disservizi.