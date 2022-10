Vodafone: in arrivo rimodulazione da 1,99 euro il 7 dicembre per clienti rete fissa

Altro mese, altro scaglione di cambi cambiamenti tariffari in casa Vodafone: in attesa della rimodulazione del 15 novembre, lo stesso operatore telefonico conferma che dal 7 dicembre 2022 ci sarà un’altra rimodulazione di 1,99 euro per alcuni clienti di rete fissa.

Trattandosi della stessa quota mensile aggiuntiva e dello stesso target, ci teniamo a precisare che questa è probabilmente la medesima rimodulazione suddivisa in più scaglioni di clienti per affrontare progressivamente eventuali richieste di portabilità.

Detto ciò, riprendendo i colleghi di MondoMobileWeb, i clienti Vodafone coinvolti in questo aumento tariffario di 1,99 euro al mese sono già stati avvertiti tramite la fattura del mese di ottobre 2022; al momento, non si conoscono le offerte coinvolte. Come da prassi, l’operatore di origine britannica consente di esercitare il diritto di recesso gratuito entro 70 giorni dalla data di emissione di fattura, richiedendo soltanto di inserire come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

Nel caso in cui l’offerta fissa in questione preveda la rateizzazione di un dispositivo, inoltre, i clienti dovranno continuare a pagare le rate mancanti come fino al momento del recesso, oppure in unica soluzione per slegarsi direttamente da Vodafone. Per maggiori informazioni, consigliamo di controllare la propria fattura per verificare l’eventuale aggiunta di tale comunicazione di modifica unilaterale.

