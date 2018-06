Vodafone: ASUS ZenFone Live a partire da 0,99 euro al mese con Shake Remix

Dopo l'arrivo di iliad in Italia, gli operatori telefonici stanno iniziando a offrire promozioni sempre più vantaggiose. Una delle società più attive in tal senso è sicuramente Vodafone, che nelle ultime ore ha reso disponibile una nuova offerta legata allo smartphone ASUS ZenFone Live.

Il dispositivo in questione, arrivato sul mercato a inizio 2017, monta un display IPS LCD da 5 pollici con risoluzione 1280 x 720 pixel, una CPU quad-core Qualcomm Snapdragon 410 che opera alla frequenza massima di 1,2 GHz, una GPU Adreno 503, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 13MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 2650 mAh.

Le offerte a cui può essere abbinato sono le seguenti:

Shake Remix e Vodafone X4 Pro : rata mensile di 0,99 euro per 30 rinnovi . Anticipo una tantum di 9,99 euro . In caso di recesso anticipato il cliente dovrà pagare 150 euro. E' possibile usufruire di questa promozione utilizzando come metodo di pagamento il conto corrente o una carta di credito.

: rata mensile di . Anticipo una tantum di . In caso di recesso anticipato il cliente dovrà pagare 150 euro. E' possibile usufruire di questa promozione utilizzando come metodo di pagamento il conto corrente o una carta di credito. Vodafone Special : rata mensile di 2,99 euro per 30 rinnovi. Anticipo una tantum di 29,99 euro. In caso di recesso anticipato il cliente dovrà pagare 60 euro. E' possibile usufruire di questa promozione utilizzando come metodo di pagamento il conto corrente o una carta di credito.

: rata mensile di 2,99 euro per 30 rinnovi. Anticipo una tantum di 29,99 euro. In caso di recesso anticipato il cliente dovrà pagare 60 euro. E' possibile usufruire di questa promozione utilizzando come metodo di pagamento il conto corrente o una carta di credito. Vodafone Unlimited X2 : rata mensile di 2,99 euro per 30 rinnovi. Anticipo una tantum di 29,99 euro. In caso di recesso anticipato il cliente dovrà pagare 100 euro. E' possibile usufruire di questa promozione utilizzando come metodo di pagamento il conto corrente o una carta di credito.

: rata mensile di 2,99 euro per 30 rinnovi. Anticipo una tantum di 29,99 euro. In caso di recesso anticipato il cliente dovrà pagare 100 euro. E' possibile usufruire di questa promozione utilizzando come metodo di pagamento il conto corrente o una carta di credito. Tutte le altre offerte ricaricabili: rata mensile di 2,99 euro per 30 rinnovi. Anticipo una tantum di 9,99 euro. In caso di recesso anticipato il cliente dovrà pagare 100 euro. E' possibile usufruire di questa promozione utilizzando come metodo di pagamento il conto corrente o una carta di credito.

Chiaramente, la rata mensile va ad aggiungersi al costo dell'offerta abbinata. Le promozioni in questione possono essere attivate recandosi in un qualsiasi rivenditore Vodafone autorizzato. Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di consultare questa pagina dedicata.