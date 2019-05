Vodafone sotto attacco: in rete i numeri di telefono e dati degli utenti

Dopo l'attacco a Virginia Raggi, quest'oggi sotto la lente del gruppo di hacktivisti di LulzSec finisce l'operatore telefonico Vodafone. Tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale, gli hacker hanno annunciato la pubblicazione di un file Pastebin contenente i dati estratti dal database di Vodafone.

Nel dump sono infatti presenti le password degli amministratori, ma anche i dati degli utenti (inclusi i numeri di telefono, le password, gli indirizzi e le mail), conditi dalla localizzazione e la regione.

Un attacco gravissimo, in quanto non riguarda una determinata categorie di persone. Durante le operazioni portate avanti da Anonymous in precedenza, gli attivisti si erano concentrati prima sulla Magistratura, poi sulla Motorizzazione di Roma e nella giornata di ieri direttamente sull'Ordine Professionale degli Avvocati ed il Sindaco di Roma, a cui avevano trafugato le credenziali per accedere alla PEC.

Secondo quanto riportato da vari siti, il leak di Vodafone potrebbe essere solo l'inizio di un'operazione più vasta attraverso cui LulzSec mira a dimostrare che i sistemi messi in campo non sono in grado di proteggere i dati. In alcune circostanze però gli attacchi sono a tutti gli effetti politici ed infatti spesso sono conditi da manifesti.

Ad essere colpiti sarebbero anche Il Sole 24 Ore e Repubblica, ed a giudicare da quanto emerso nelle prossime ore potrebbero essere pubblicati altri dati.