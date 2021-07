Vodafone, attivando queste offerte Casa si può ottenere un buono Amazon da 100 Euro

In attesa delle rimodulazioni del 26 luglio, Vodafone a partire da oggi 16 luglio 2021 propone un’iniziativa estremamente interessante, se non imperdibile, per i clienti che vogliono sottoscrivere un’offerta per la linea fissa: a loro, infatti, con l’attivazione verrà regalato in omaggio un buono Amazon da ben 100 Euro.

Come riportato da MondoMobileWeb, le offerte in questione sono Internet Unlimited e Family Plan, dove quest’ultima converge un piano per la rete fissa con uno per la rete mobile. Per ottenere il buono Amazon, però, è necessario sottoscrivere l’offerta d’interesse entro il 18 luglio 2021 solo online tramite il sito ufficiale Vodafone e in Fibra FTTH.

Veniamo dunque ai dettagli delle promo d’interesse: Internet Unlimited dà internet illimitato fino a 2,5 Gbps (Vodafone Station inclusa), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e anche una SIM con 1 Giga di traffico al mese, per 25,90 Euro mensili anziché 29,90 Euro. Vodafone Family Plan, invece, permette di ottenere la linea di rete fissa FTTH con chiamate illimitate verso tutti e SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G, il tutto per 39,90 Euro al mese pagabili in unica fattura.

In seguito alla sottoscrizione di una tra queste offerte, entro i 45 giorni successivi il cliente riceverà una e-mail con le istruzioni da seguire per ottenere il codice univoco, il quale andrà richiesto entro il 18 ottobre 2021. Dopo tre giorni dalla richiesta il codice giungerà nella stessa e-mail e dovrà essere utilizzato su Amazon entro 1 mese dalla ricezione.

A proposito di Vodafone, in Italia giusto ieri è nato Feder Mobile, operatore virtuale che si appoggia proprio alla rete dell’operatore britannico.