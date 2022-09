Vodafone: se attivi la ricarica automatica hai 2 mesi di tutto illimitato gratis anche 5G

Pochi giorni fa abbiamo parlato dell’offerta RED Max Under 25 di Vodafone pensata per i giovani, con la quale si ottengono 20 euro di credito PSN in regalo. Oggi invece torniamo dall’operatore telefonico di origine britannica per parlarvi di una iniziativa che regala 2 mesi di “tutto illimitato” se si attiva la ricarica automatica.

Come ripreso da MondoMobileWeb, alcuni già clienti ricaricabili potranno attivare da oggi il servizio Ricarica Automatica tramite l’app My Vodafone per ricevere in regalo Infinito 2 Mesi Gratis. Per chi non lo sapesse, questo pacchetto include chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, SMS e anche Giga senza limiti in 5G alla massima velocità disponibile. Ovviamente, con “illimitati” si intende entro i limiti di utilizzo ragionevole.

Questa promozione si aggiunge al pacchetto dati della propria offerta e non prevede alcun costo: il suo utilizzo rispetto al bundle personale è prioritario e, dopo due mesi dall’attivazione, si disattiva in automatico. L’utilizzo dell’hotspot è incluso, mentre i Giga aggiuntivi non contribuiscono all’aumento del traffico dati utilizzabile in Roaming UE.

In caso di interesse per l’iniziativa ma mancata segnalazione sull’app My Vodafone, è possibile recarsi sui Negozi Vodafone e richiedere se la promozione ad personam è attivabile o meno.

In chiusura ricordiamo che dal 15 novembre ci sarà una rimodulazione di 1,99 euro per la rete fissa.