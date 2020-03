Vodafone: aumenta del 50% il traffico internet a causa del Coronavirus. Pronto l'upgrade

Con l'aumento dei casi di Coronavirus in Europa, e le conseguenti misure dei governi europee che stanno adottando il modello Italia per contenere la diffusione di Covid-19, la rete internet del Vecchio Continente è alla sua prova più difficile. A dimostrazione di ciò arrivano anche i dati di Vodafone, che però è pronta all'upgrade.

L'operatore telefonico ha infatti annunciato che l'uso di internet da parte dei propri clienti è aumentato fino al 50% in alcuni paesi europei, a causa dei tanti lavoratori che si stanno affidando a soluzioni di smart working, a cui si aggiungono servizi come Netflix, il cui utilizzo è cresciuto.

Vodafone, come riportato dal Guardian, sottolinea che l'aumento dei dati è collegato ad una vasta gamma di attività, dai bambini che accedono a materiale didattico online ai free to play, senza dimenticare la visualizzazioni di film e serie tv da vari dispositivi, spesso connessi in contemporanea da una singola abitazione.

Nel comunicato, il secondo operatore mobile al mondo non specifica in quali nazioni sia stato riportato il picco. Alla luce del numero di contagiati, però, è facile intuire che potrebbe trattarsi di Spagna, Italia e Francia, dove sono state attuate le misure più dure da parte dei Governi Nazionali.

L'operatore britannico però non sembra avere intenzione di lasciare i propri utenti senza rete, ed infatti ha reso noto che è pronto a mettere in campo un piano d'upgrade della rete in grado di fornire i servizi internet agli utenti e governi.

Vodafone, nello specifico, rafforzerà le reti offrendo banda extra agli ospedali e medici di base, soprattutto per funzioni come le videoconferenze. Sarà data priorità anche agli operatori sanitari, dal momento che lo scambio di informazioni in un periodo delicato come questo è fondamentale.