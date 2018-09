Vodafone aumenta i costi di attivazione delle offerte Special Minuti

Nuovo aumento da parte di Vodafone, che a seguito delle rimodulazioni non si è certo impegnata più di tanto per farsi amare dai clienti, molti dei quali non hanno esitato ad effettuare la portabilità verso altri operatori.

A partire da oggi, infatti, tutti i nuovi clienti che intendono di effettuare la portabilità verso l'operatore aderendo ad una delle offerte della serie Special Minuti, saranno soggetti ad un aumento del costo di attivazione.

Rispetto al passato infatti non sarà richiesta più la quota una tantum di 6 Euro, ma di 10 Euro.

La decisione non è stata ancora motivata da Vodafone, che non ha applicato lo stesso tipo di rincaro alle promozioni della linea Vodafone Unlimited.

Alla luce di tale aumento, è altamente probabile che il malcontento da parte degli utenti aumenti ancora di più, il tutto a favore dei nuovi operatori come Iliad che hanno fatto tesoro delle lamentele dei clienti insoddisfatti dal comportamento assunto da molti operatori telefonici.

Proprio la compagnia francese la scorsa settimana ha lanciato la nuova offerta che a 7,99 Euro al mese include 50 gigabyte di internet e minuti e messaggi illimitati verso tutti. Stando alle ultime indiscrezioni, in settimana è attesa la controrisposta di Ho. Mobile, l'operatore virtuale controllato proprio dal gruppo Vodafone.