Vodafone aumenta i prezzi in tutta Europa, il CEO: 'costi energetici più elevati'

Brutta sorpresa per gli utenti Vodafone in arrivo in Europa. L’operatore telefonico infatti ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno e nel corso della conference call il CEO ha annunciato che l’operatore aumenterà i prezzi delle offerte nel Vecchio Continente.

Nick Read, nella lettera diffusa a corredo della relazione trimestrale, fa riferimento al “contesto macroeconomico difficile” che ha costretto la compagnia ad adottare “una serie di misure per mitigare i costi energetici più elevati e l’inflazione”.

Tra le azioni che intraprenderà Vodafone c’è anche l’aumento dei prezzi in tutta Europa, per “supportare i nostri clienti più vulnerabili e promuovere misure di efficienza energetica”. La compagnia inglese ha anche annunciato un nuovo obiettivo di risparmio sui costi di oltre 1 miliardo di euro.

Insomma, a stretto giro di orologio potrebbero arrivare nuove rimodulazioni per i clienti Vodafone di tutta Europa, e probabilmente ad essere interessati saranno anche quelli italiani, sebbene almeno al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

Nella giornata di oggi anche Iliad ha annunciato i risultati finanziari del Q3 2022, oltre a Vodafone. Il gruppo britannico ha annunciato che chiuderà a marzo 2023 l’anno fiscale con un fatturato in crescita del 2% a 22,9 miliardi di Euro grazie all’aumento dei ricavi da servizi e la vendita di apparecchiature.