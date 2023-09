Vodafone, aumentano i costi delle offerte FTTH, FTTC e ADSL: le novità

Crescono, sia nei negozi che online, i costi di attivazione per le offerte ADSL, FTTC ed FTTH di Vodafone. A segnalare la novità i colleghi di MondoMobileWeb, secondo cui il nuovo costo di attivazione una tantum sarebbe più alto del precedente.

Nella fattispecie, emerge che su tutte le offerte di rete fissa Vodafone con ADSL, FTTC ed FTTH, è previsto un nuovo costo di attivazione una tantum di 39,90 Euro. MondoMobileWeb precisa che per i clienti che posseggono già una scheda SIM mobile Vodafone attiva e che intendono attivare Internet Unlimited a 19,90 Euro il prezzo di attivazione è ancora gratuito ad eccezone del Family Plan e Internet Unlimited Netflix Edition.

L’addebito dei 39,90 Euro in questione avviene sulla prima fattura utile. Ma le novità di Vodafone non sono finite qui perchè in queste ore l’operatore inglese sta segnalando agli utenti una rimodulazione che interesse mobile da 1,99 Euro al mese.

Nella comunicazione inviata via messaggio si legge che “per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 14/10/2023, la tua offerta Gold avra’ un costo di 1,99 euro al mese in più. Per te, fin da subito e gratuitamente, Vodafone Club per 12 mesi, chiamando il 42100”. Agli utenti viene anche data la possibilità di mantenere invariati i costi dell’offerta scegliendo Gold Light con gli stessi giga, minuti e 100 SMS.