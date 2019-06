Vodafone, altro aumento per le offerte di rete fissa

Alla lunga ondata di rimodulazioni si aggiunge un'altra offerta Vodafone. L'operatore telefonico infatti ha annunciato che a partire dalla prima fattura emessa dopo il 22 Settembre, aumenterà il prezzo di alcune offerte di rete fissa.

Interessate da questo nuovo giro sono le tariffe solo telefono, come Tutto Facile Fisso, attivate entro il 31 Dicembre 2018, il cui prezzo aumenterà di 2,99 Euro al mese. Nella comunicazione diffusa agli utenti, Vodafone afferma che la decisione è stata presa “per consentirci di continuare a investire sulla rete e offrire ai clienti sempre la massima qualità dei nostri servizi“.

Gli utenti interessati hanno già ricevuto la comunicazione sul retro della fattura emessa dal 29 Maggio 2019.

La nuova rimodulazione si aggiunge alle tre precedenti per i clienti di rete fissa, che entreranno a vigore il 7 Luglio, il 23 Luglio e l'1 Agosto.

Come sempre sarà possibile richiedere il recesso gratuito fino al giorno precedente all'entrata in vigore della rimodulazione, tramite PEC, inviando raccomandata A/R o tramite il servizio clienti Vodafone chiamando il 190.

Non sappiamo se Vodafone abbia intenzione di introdurre altre rimodulazioni anche in futuro, ma siamo sicuri che questa nuova notizia non farà certo sorridere gli utenti, che a più riprese si sono mostrai contrariati dalla pratica adottata dagli operatori.