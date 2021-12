Vodafone avvia campagna SMS di Natale per ex clienti: proposta offerta da 7 Euro al mese

Assieme alla offerta speciale per nuovi clienti Under 18, Vodafone ha deciso di passare all’attacco e proporre una sua già nota promozione ad alcuni ex clienti ora legati a operatori mobili rivali. Si tratta di Special 50 Digital Edition, rilanciata a prezzi che partono da 7 Euro al mese. Cosa include nel bundle mensile?

Il piano tariffario in questione include mensilmente minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS senza limiti e 50 Giga in 4G per la connessione a internet. Sono poi inclusi anche servizi aggiuntivi come TOBi, Digital Services per assistenza e opzioni come Chiamami e Recall. Il prezzo è però variabile: in alcuni casi si parla di 7 Euro al mese, in altri le cifre sono superiori. Allo stesso modo, i costi di attivazione e della scheda SIM differiscono per ogni singolo cliente coinvolto nell’iniziativa.

Un SMS di esempio lo fornisce MondoMobileWeb: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2”. Come specificato, il prezzo può variare e anche la data di termine della promozione, indicata dall’operatore a fine messaggio – da noi omessa in quanto non fissa.

Coloro che invece non riceveranno tale SMS potranno comunque accedere al pacchetto Special 50 Digital Edition, ma al prezzo di 9,99 Euro al mese e solo da operatori mobili specifici.

Il marchio britannico, intanto, pensa anche al mondo degli NFT lanciando un’asta per il primo SMS di sempre.