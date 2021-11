Vodafone avvia offerta winback Special 50 Digital Edition: prezzi personalizzati via SMS

Nella lunga lista di offerte Vodafone Special per la portabilità disponibili nel mese di novembre appare anche Special 50 Digital Edition, ora rilanciata con una campagna SMS winback apposita con prezzi personalizzati anziché con prezzo fisso a 9,99 Euro al mese.

Come ripreso da MondoMobileWeb, sempre attenti alle ultime novità nel settore della telefonia mobile, l’operatore telefonico britannico ha iniziato a riproporre tale offerta di portabilità esclusivamente ad alcuni ex clienti selezionati. Gli SMS loro inviati dovrebbero essere simili al seguente. “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 1° dicembre 2021”.

Ci sono però dettagli variabili: a seconda dell’operatore del quali si è clienti in tale momento, il sistema cambierà la tariffa mensile, i costi di attivazione e la data di conclusione della campagna in questione. Altri SMS riportano, ad esempio, un prezzo pari a 9,99 Euro al mese (come da listino) e attivazione con costi pari a 5,01 Euro. Non sono da escludere però altre cifre, le quali differiscono in base al cliente e alla data di invio del messaggio.

Ad ogni modo, l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition include 50 Giga di traffico mobile fino in 4G, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile che sia, e SMS illimitati.

Sempre restando nel mondo della telefonia, WindTre ha già iniziato a proporre le offerte Christmas Edition con Giga aggiuntivi e prezzi vantaggiosi.