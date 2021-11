Vodafone Black Friday: effettua portabilità e ottieni buono Amazon da 25 Euro

Assieme alla campagna SMS per Special 50 Digital Edition, Vodafone passa all’attacco con le offerte Operator Attack del momento accompagnate da una promozione bonus davvero intrigante: effettuando la portabilità con le tariffe selezionate, otterrete un buono Amazon da 25 Euro in omaggio!

Recandosi sul sito ufficiale Vodafone, difatti, vi troverete immediatamente dinanzi all’iniziativa in questione. Noterete subito che essa resterà attiva fino al 28 novembre 2021; in altre parole, avrete solo oggi e i prossimi due giorni per effettuare la portabilità dall’operatore mobile di cui siete clienti.

A seconda di quest’ultimo, però, variano le tariffe e le promozioni a disposizione:

Se siete clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Tiscali, Rabona Mobile o di altri Operatori Virtuali eccetto per ho., Kena e Very Mobile, potrete accedere a Vodafone Special Giga con minuti di chiamate illimitati verso tutti, 1000 SMS verso qualsiasi numero e 70 Giga in 4G a 7,99 Euro al mese;

con minuti di chiamate illimitati verso tutti, 1000 SMS verso qualsiasi numero e 70 Giga in 4G a 7,99 Euro al mese; Gli stessi clienti, con l’eccezione aggiunta di Rabona Mobile, potranno altrimenti optare per Vodafone Special 100 Digital Edition con chiamate/SMS senza limiti e 100 Giga in 4G, più Happy Black, a 9,99 Euro al mese con metodo di pagamento Smart Pay. Come per l’offerta soprastante, l’attivazione costa 0,01 Euro;

con chiamate/SMS senza limiti e 100 Giga in 4G, più Happy Black, a 9,99 Euro al mese con metodo di pagamento Smart Pay. Come per l’offerta soprastante, l’attivazione costa 0,01 Euro; I clienti Kena, Lycamobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile, infine, potranno scegliere soltanto Vodafone Special Unlimited con minuti/SMS illimitati e 50 Giga di Internet in 4G a 9,90 Euro al mese, ma con costo di attivazione pari a 12,10 Euro.

Le dette opzioni vi verranno mostrate soltanto dopo avere selezionato l’operatore di provenienza tramite il menu a scomparsa disponibile nella pagina dedicata, linkata in calce alla notizia. Una volta compiuta la portabilità, il sistema invierà una e-mail con le istruzioni per ricevere il codice univoco. La richiesta del buono Amazon da 25 Euro andrà effettuata entro il 26 febbraio 2022 e il codice ricevuto dovrà essere inserito tramite il sito dedicato, fornito da Vodafone, entro un mese dalla ricezione. Il buono sarà poi disponibile per l’utilizzo sulla piattaforma di e-commerce.

Ricordiamo, infine, che Vodafone propone anche altre offerte Special per portabilità a partire da 7,99 Euro al mese.