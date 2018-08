Vodafone, cambio di gestione in vista? Pronto l'ingresso di Elliott in società

Negli ultimi tempi abbiamo collegato spesso il marchio Vodafone alle numerose rimodulazioni messe in atto dall'operatore telefonico. Tuttavia, la compagnia rossa sta giocando un'altra partita, che nella giornata di ieri ha fatto letteralmente schizzare il titolo in borsa.

Il tutto per "colpa" del fondo Elliott, che negli ultimi mesi è diventato popolare in Italia per aver rilevato il Milan dopo la parentesi cinese e peer essere presente come antagonista di Vivendi in TIM. E' proprio sul mercato delle comunicazioni che Elliott avrebbe puntato i fari.

Come dicevamo poco sopra, questa volta i riflettori sono stati puntati verso Vodafone, perchè secondo quanto riportato da Dealreporter, il fondo avrebbe preso una posizione nell'operatore mobile, il che ha spinto il titolo verso l'alto del 4 per cento nel listino di Londra, un aumento non registrato dallo scorso mese di Febbraio.

La divisione europea di Elliott Management, Elliott Advisors, avrebbe contattato il management ed un membro del consiglio d'amministrazione di Vodafone, affinchè la compagnia metta in atto dei cambi di strategia nella gestione societaria.

Il report sostiene che Elliott avrebbe acquisito una quota rilevante di Vodafone, ma almeno al momento, non è stata diffusa alcuna cifra.

E' chiaro che Vodafone, dopo i dati finanziari diffusi la scorsa settimana che hanno certificato un crollo delle utenze soprattutto in Italia e Spagna, in cui la concorrenza è aumentata vertiginosamente, è chiamata ad un cambio di rotta importante, che potrebbe passare attraverso Elliott, appunto.