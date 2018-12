Vodafone celebra il nuovo anno con sei giorni di regali

Per augurare un 2019 pieno di felicità, per tutti i clienti iscritti al programma fedeltà Vodafone Happy arriva una nuova iniziativa.

Il tuo buon proposito è ascoltare musica sempre nuova? Rilassarti con un libro? Creare uno stile inconfondibile o concederti le mete dei tuoi sogni? Dal 1 gennaio con Vodafone Happy è più semplice.

Tutti i clienti Vodafone iscritti a Vodafone Happy ogni giorno fino al 6 gennaio potranno richiedere gratuitamente attraverso l’app My Vodafone un regalo a loro riservato: tante sorprese per godere delle proprie passioni e realizzare i buoni propositi per il nuovo anno alle porte.

Vodafone Happy è il programma di Vodafone Italia che premia i clienti per il tempo passato insieme. È rivolto a tutti i clienti consumer con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente attraverso l’app My Vodafone o il sito web, oppure chiamando il numero gratuito 42626 o recandosi in uno dei negozi Vodafone.

Una volta iscritti, ad ogni ricarica o fattura, i clienti accumulano “sorrisi” - proporzionali agli anni trascorsi in Vodafone e alla spesa effettuata – con cui possono richiedere i premi del catalogo Happy: Giga extra, minuti, riviste digitali e sconti o agevolazioni presso partner d’eccezione. Per conoscere i sorrisi accumulati e richiedere i propri premi basta andare sull’App My Vodafone, sito web o chiamare il 42626. Dall'app si possono anche condividere i sorrisi con parenti e amici.

Inoltre con Happy Friday, tutti i venerdì i clienti ricevono un regalo da richiedere senza consumare i propri “sorrisi” direttamente sull’app My Vodafone. Tramite l’app possono indicare il gradimento del premio ricevuto.