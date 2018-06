Vodafone, che regalo ai maturandi! 100 gigabyte per 60 giorni

Mentre si sono ormai concluse le prove scritte della Maturità 2018, i maturandi si apprestano al colloquio orale che segnerà il termine del percorso scolastico. Vodafone però guarda già oltre, e nella fattispecie all'estate che vedrà la maggior parte degli studenti impegnati nella classica vacanza di fine scuola, prima dell'università.

Attraverso un filmato pubblicato sulla propria pagina Facebook, che vi proponiamo come sempre in calce, l'operatore rosso ha annunciato che regalerà 100 gigabyte di internet, da consumare entro 60 giorni, a tutti gli studenti che hanno effettuato la maturità nell'anno scolastico 2017-2018.

Per partecipare all'iniziativa, basta recarsi sul sito web 100GigaeLode direttamente da mobile, quindi compilare l'apposito modulo inserendo i dati personali ed il libretto scolastico, e quindi aspettare l'SMS di conferma che, il 25 Luglio, attiverà in automatico sulla SIM i 100 gigabyte di internet.

L'offerta va ad aggiungersi al piano tariffario già attivo, ed è rivolta sia ai già clienti Vodafone, che a coloro che hanno intenzione di effettuare la portabilità.

Il consumo dei 100 GB omaggiati sarà prioritario rispetto ai GB già inclusi nel piano tariffario (esempio:

qualora un Utente Maturando abbia inclusi, nella propria offerta Vodafone, 10 GB mensili, prima

saranno consumati i GB in omaggio e, nel caso in cui vengano esauriti, soltanto in quel momento si

inizieranno a consumare i GB inclusi nell’offerta Vodafone attiva).