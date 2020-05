Vodafone: i clienti potranno provare per un mese le offerte illimitate gratis!

I clienti Vodafone potranno provare per un mese senza costi aggiuntivi le offerte Infinito e, durante il periodo di prova, decidere di tornare in qualsiasi momento alla propria offerta precedente.

In questo modo i clienti avranno la possibilità di provare le offerte illimitate di Vodafone per utilizzare il proprio smartphone con tutta la potenza della Giga Network che integra le più avanzate tecnologie di rete per rispondere all’accresciuta domanda di qualità e quantità di dati.

Tutti i clienti Vodafone ricaricabili avranno così a disposizione per un mese i Giga, i minuti e gli SMS illimitati delle offerte della gamma Infinito senza costi aggiuntivi. Dopo il primo mese di prova, l’offerta si rinnova al prezzo comunicato in fase di attivazione. Se invece durante il primo mese il cliente cambia idea, può tornare in qualsiasi momento e senza alcun costo alla propria offerta precedente, tramite l’app My Vodafone .

Il mese di prova gratuita di Infinito è attivabile attraverso l’app My Vodafone e presso negozi Vodafone. Per maggiori informazioni consultare l’app My Vodafone.

Ricordiamo che oggi, venerdì 29 Maggio 2020, è attivo anche l'Happy Friday di Vodafone che consente di ricevere un buono Sephora da utilizzare entro Giugno presso i punti vendita della catena di negozi e sul sito web.