Vodafone: completata la prima connessione al mondo di smartphone 5G

Vodafone è diventato il primo operatore al mondo a connettere smartphone 5G alla sua rete 5G live. La società si sta preparando a lanciare il 5G in diverse città europee nella seconda metà del 2019.

Vodafone ha completato con successo i test che ha realizzato nell’arco di quattro settimane con tre smartphone 5G che saranno lanciati nel 2019.



Vodafone, durante il test, è stata in grado di effettuare una videochiamata in 4K senza interruzioni sulla sua rete, utilizzando velocità di download in 5G che saranno fino a 10 volte più veloci del 4G di oggi.



Sia gli smartphone che la rete 5G di Vodafone erano pienamente compatibili con l'ultima versione dello standard del settore (Non-Standalone 5G - 3GPP’s ‘Release 15), che è stata approvata solo a dicembre 2018.



Vodafone ha già implementato una rete 5G nel centro di Barcellona. Durante il Mobile World Congress, che inizierà il 25 febbraio, un'auto percorrerà le strade della città misurando e riportando le velocità di 1,5 Gbps che la rete sta già raggiungendo.



Vodafone è pronta a lanciare il 5G in diverse città europee nella seconda metà del 2019. Vodafone ha investito in un'unica tecnologia di rete di accesso radio in tutto il 98% della sua rete 4G europea. Ciò renderà molto più semplice per Vodafone aggiungere in futuro il 5G alla rete 4G esistente.



Inoltre, Vodafone ha partecipato alle aste per le frequenze 5G nei suoi mercati europei. Oltre i due terzi dei singoli siti RAN di Vodafone nelle principali città europee dispongono già di un backhaul sufficiente a supportare le velocità di una rete 5G.

L'operatore ha investito 90 milioni di euro a Milano per costruire la prima rete 5G in Italia, coprendo oltre l'80% della città. Ad oggi, ha lanciato 31 use case in 5G, lavorando con 38 partner industriali e del settore pubblico. Gli use case appartengono ai settori della salute e del benessere; sicurezza e sorveglianza; smart energy e smart cities; mobilità e trasporti; manifattura e industria 4.0; formazione; entertainment; e il divario digitale. Tra gli use case, un'ambulanza connessa in 5G sviluppata con l'ospedale San Raffaele; il primo telegiornale in 5G trasmesso con Sky; e un veicolo robotico semi-autonomo che consegna libri al campus del Politecnico di Milano. Vodafone ha inoltre stanziato 10 milioni di euro in quattro anni per il concorso " Action for 5G’ dedicato a start-up, PMI e imprese sociali.