Vodafone, completato lo spegnimento della rete 3G: ora tutti i comuni sono coperti dal 4G

Si è concluso il processo di disattivazione del 3G di Vodafone in Italia. Dopo il via al processo iniziato lo scorso 25 Gennaio, infatti, il 1 Marzo 2021 si è concluso lo spegnimento delle reti 3G dell'operatore telefonico nel nostro paese.

Ciò vuol dire che da poco più di quattro giorni tutte le SIM Vodafone e degli operatori virtuali si appoggeranno esclusivamente sulla rete 4G e, nel caso di attivazione di un'offerta 5G, anche sulla rete di nuova generazione.

Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, però, in alcuni comuni il 3G potrebbe essere disponibile ancora per qualche giorno, dal momento che Vodafone sta effettuando alcune verifiche e monitoraggi per fare in modo che il 4G funzioni regolarmente e senza problemi. E' il caso di Pisa, dove la dismissione completa del 3G si è completata il 3 marzo 2021, ma anche in altre città sta avvenendo lo stesse.

Vodafone, contestualmente alla dismissione del 3G, si è anche impegnata ad ampliare la copertura della rete 4G grazie al riutilizzo delle frequenze finora utilizzate per il 3G. Complessivamente, il 4G dovrebbe raggiungere altri 1100 comuni del territorio nazionale, mentre è previsto anche il potenziamento della copertura 5G.

I vantaggi di questo spegnimento sono tanti: è previsto una riduzione del consumo energetico degli impianti di 100 GWh per il solo 2021.