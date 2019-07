Vodafone si conferma il miglior operatore, Iliad si avvicina a Wind Tre

Il Barometro nPerf si aggiorna e nel primo semestre dell'anno registra delle importanti novità. Vodafone, infatti, si conferma il miglior operatore d'Italia dal punto di vista delle performance, di poco sopra a TIM, mentre Iliad ha superato Wind Tre.

I risultati si basano su oltre 125.944 test di velocità, in cui Vodafone ha registrato una velocità di download di 36,89 Mbps in media, rispetto ai 30,45 Mbps di TIM, i 26,48 Mbps di Iliad ed i 26,36 Mbps di Wind Tre.

Gli stessi risultati sono stati segnalati anche in upload, dove a primeggiare è sempre Vodafone con 13,09 Mbps, ma di poco distanziata da TIM, seconda a 12,51 Mbps, Iliad a 10,91 Mbps e Wind Tre a 10,05 Mbps.

Come vi mostriamo nella tabella presente in calce, l'operatore telefonico rosso ha ottenuto il miglior Score nPerf, frutto della media di tutti i test effettuati sulle varie reti. Vodafone primeggia con 74.754 punti, mentre TIM si è fermata a 72.022 nPoint. Nella classifica complessiva non si registra il sorpasso di Iliad ai danni di Wind Tre: la compagnia di Benedetto Levi resta al quarto posto a 52.884 punti.

Iliad ha superato Wind Tre in termini di velocità di upload e download, che probabilmente non gli ha permesso di diventare terza. Rispetto allo scorso anno, però, la società francese ha registrato un importante miglioramento anche se confrontati ai dati di Settembre.