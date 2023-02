Vodafone si conferma il miglior operatore mobile del 2022: Iliad secondo davanti a TIM

Altroconsumo ha pubblicato l’annuale studio sullo stato delle reti in Italia. Nel 2022 è ancora Vodafone a confermarsi il miglior operatore mobile, sulla base del monitoraggio frutto più di 92mila test effettuati da 20mila utenti di CheBanda.

Come si può vedere dal grafico presente in calce, con oltre 34.400 punti Vodafone si piazza al primo posto come miglior operatore di rete mobile 4G in Italia, seguito a ruota da Iliad che con 24.279 punti si piazza davanti a TIM (23.715) e WindTre (23.037).

Nello studio, Altroconsumo evidenzia come “tenendo conto del margine piuttosto trascurabile tra i valori, possiamo considerarli tutti al secondo posto della classifica, a parimerito”. Al di la del posizionamento nella classifica, però, ciò che salta all’occhio il miglioramento della qualità della rete 4G, soprattutto da parte di Vodafone e TIM nonostante l’attivazione del 5G.

Per stilare la classifica Altroconsumo si è basata sulle rilevazioni effettuate dagli utenti tramite la propria app, ed ha tenuto conto di velocità di download, upload, qualità di visione dei video e di navigazione sui siti internet. Come si legge nel rapporto completo disponibile sul sito, grazie ai contributi inviati è stato possibile anche elaborare un report su base regionale e per le città più popolose, al netto di qualche limite.

L’ultimo periodo è stato costellato da rimodulazioni per gli operatori telefonici: Vodafone ha annunciato rincari da marzo 2023.