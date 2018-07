Vodafone continua le rimodulazioni. 4 Euro in più per le SIM dati

E' una Vodafone senza pietà, quella che vi stiamo raccontando negli ultimi giorni. Perchè alle rimodulazioni che entreranno in vigore il prossimo 3 Settembre, e che riguardano gran parte delle offerte mobile, se ne aggiungono altre.

La nuova modifica unilaterale, infatti, riguarda alcune SIM dati ricaricabili, per cui è previsto un sovrapprezzo di 4 Euro al mese, a cui si aggiungono 40 gigabyte aggiuntivi di navigazione che saranno caricati il 27 Luglio.

Nella pagina Vodafone informa, l'operatore telefonico sottolinea che "dal 27 luglio 2018 alcune offerte ricaricabili per SIM dati cambiano e includono 40 Giga in più al mese per navigare sulla Rete 4G Vodafone migliore di sempre. I clienti potranno scaricare fino a 13.000 canzoni, guardare fino a 60 ore di video in streaming o chiamare e videochiamare tramite internet (VoIP) fino a 80 ore in più. A partire dal 3 settembre 2018 tali offerte costeranno 4 euro in più al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrire sempre la massima qualità dei nostri servizi"

Chiaramente, come previsto dal codice delle comunicazioni, gli utenti potranno effettuare la rescissione al contratto senza alcuna penale, e saranno informati via SMS.

E' possibile rescindere fino al giorno prima della variazione contrattuale su variazioni.vodafone.it, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il Servizio Clienti al 190, specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Se la loro offerta include un tablet o il Mobile Wi-Fi, continueranno a pagarne le rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento.

A giudicare da quanto raccolto, le rimodulazioni dovrebbero interessare le offerte internet 1 Anno (Internet 1 Anno, Internet 1 Anno Pack, Internet 1 Anno 4G, RELAX Internet 1 Anno 4G), Internet UMTS 100ore, Internet GPRS 100ore, Internet GPRS 15 ore, Pack GPRS 100ore, Pack UMTS 100ore, Internet Sempre Smart ed Internet 4G.