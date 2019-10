Vodafone, debutta domani il nuovo taglio di ricarica da 13 Euro?

A poche settimane dal lancio della Giga Ricarica 5, Vodafone sarebbe prossima a lanciare un nuovo taglio di ricarica. Secondo le indiscrezioni raccolte da MondoMobileWeb, nella giornata di domani potrebbero vedere la luce due novità nel listino dell'operatore rosso.

E' previsto infatti il debutto della Giga Ricarica 10, che al prezzo di 10 Euro offrirà 9 Euro di credito e 3 gigabyte di traffico internet da utilizzare nel mese successivo alla ricezione dell'SMS di conferma, con disattivazione automatica alla scadenza.

Le indiscrezioni parlano anche dell'arrivo di un nuovo taglio di ricarica standard da 13 Euro, che dovrebbe essere disponibile nei punti vendita Lottomatica e di un'altra manciata di circuiti. In particolare, quest'ultima novità potrebbe risultare utile per coloro che hanno sottoscritto promozioni che hanno importi "dispari", e che in questo modo potrebbero evitare di fare ricariche da 20 Euro ad esempio per rinnovare un'offerta che ha un costo di 13 Euro.

Ovviamente almeno al momento siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma l'ufficialità potrebbe arrivare nel giro di poche ore. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili informazioni da parte dell'operatore telefonico rosso.

Fateci sapere nel frattempo cosa ne pensate di queste due novità e se avete utilizzato le opzioni di Giga Ricarica già disponibili.