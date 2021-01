Vodafone, al via la dismissione della rete 3G: ecco cosa cambia

Pare oggi, lunedì 25 Gennaio 2021, il processo di dismissione della rete 3G di Vodafone. L'operatore telefonico terminerà la procedura a fine febbraio 2021, quando l'intera rete si baserà sul 4G. Il piano iniziale di Vodafone prevedeva lo spegnimento del 3G a Novembre 2020, ma il tutto è stato rinviato ad oggi.

Cosa cambia per gli utenti, quindi?

La maggior parte delle persone non noteranno alcuna differenza, mentre i pochi che sono dotati di smartphone non abilitati al 4G potrebbero riscontrare problemi.

Il processo di dismissione della rete 3G riguarderà non solo Vodafone, ma anche gli MVNO che si basano sulla propria infrastruttura, come ad esempio Ho. Mobile.

L'operatore telefonico britannico ha spiegato che questo processo andrà di pari passo con il potenziamento delle reti 2G e 4G, oltre che sul 5G che rappresenta la rete del futuro che lentamente sta prendendo piede anche nel nostro paese, seppur in una cerchia ristretta di città.

Vodafone, inoltre, ha anche osservato che con lo spegnimento del 3G si avvicinerà anche all'obiettivo di riduzione del consumo energetico prefissato dal business plan, e sarà anche in grado di ampliare la copertura del 4G che ancora oggi non arriva in tutti i comuni italiani. E' previsto il raggiungimento di altri 1100 centri.