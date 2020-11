Vodafone, disponibile l'offerta per il bonus da 500 Euro: tutti i dettagli

Dopo l’annuncio di Vodafone Internet Unlimited Voucher, l’operatore telefonico ha lanciato ieri, 17 Novembre 2020, la promozione che consente di accedere al bonus da 500 Euro messo in campo dal Governo Italiano per le famiglie che rispettano i requisiti.

Vodafone Internet Unlimited Voucher è disponibile sia per i nuovi clienti che per coloro che dispongono già di un contratto Vodafone ADSL, a cui sarà data la possibilità di trasformare il contratto in fibra.

La promozione è attiva solo per coloro che dispongono di un ISEE annuo inferiore ai 20mila Euro. Vodafone, come fatto anche dagli altri operatori telefonici, ha diviso il budget di 500 Euro in due: 240 Euro potranno essere utilizzati per l’attivazione della Fibra, e saranno erogati sotto forma di sconto da 10 Euro in bolletta per 24 mesi, che porteranno il costo da 29,90 a 19,90 Euro.

La parte restante (260 Euro), invece, potrà essere utilizzata per l’acquisto di un tablet. In listino Vodafone ha inserito il Galaxy Tab S6 Lite LTE, che ha un valore commerciale di 459,99 Euro. Con un ulteriore contributo da parte dell’operatore telefonico, di 100 Euro, sarà richiesto solo il pagamento una tantum di 99,99 Euro al momento del ritiro in negozio. Ricordiamo che l’utente acquisirà la piena proprietà del dispositivo al termine dell’erogazione del bonus.

L’attivazione può essere richiesta solo per le connessioni con almeno 30 Mbps di velocità.

