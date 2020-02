Vodafone: disponibile da oggi il taglio di ricarica da 8 Euro

Sono disponibili da oggi, 25 Febbraio, presso i canali di vendita tradizionali (bar, edicole e ricevitorie) le nuove ricariche Vodafone da 8 e 20 Euro, che si aggiungono a quelle standard già lanciate tempo fa. La notizia è stata riportata dai colleghi di MondoMobileWeb, che l'aveva anticipata già qualche settimana fa.

La ricarica da 8 Euro può essere effettuata attraverso la procedura standard, ovvero comunicando il numero al rivenditore, e prevede l'accredito totale sulla SIM associate. Il taglio da 20 Euro invece viene effettuata solo in modalità PIN in chiaro, che non richiede la comunicazione del numero telefonico: il negoziante provvederà a stampare uno scontrino contenente 16 cifre, da comunicare poi al numero 42010 per completare la procedura.

E' doveroso sottolineare che i due nuovi tagli non prevedono alcun sovrapprezzo: ciò vuol dire che pagando 8 o 20 Euro, l'operatore provvederà a ricaricare l'importo totale.

Vodafone di recente ha anche lanciato una nuova offerta per le portabilità attraverso cui si è impegnata a non rimodulare per almeno 36 mesi.