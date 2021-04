Vodafone, disponibili in Italia le eSIM: tutto quello che c'è da sapere

Come ampiamente preannunciato negli scorsi giorni, Vodafone ha annunciato oggi il lancio in Italia delle eSIM. Le schede virtuali approdano in giornata odierna nel nostro paese, perla contentezza di tutti coloro che le avevano richieste.

Come indicato nella pagina ufficiale delle eSIM Vodafone, sono compatibili con i dispositivi iOS ed Android, ed è presente anche un'apposita tabella che spiega come inserirle all'interno degli smartphone compatibili.

Confermate le indiscrezioni che volevano le eSIM compatibili anche con i numeri già attivi: gli utenti non bisogneranno fare altro che acquistarne una in un centro Vodafone, collegare il dispositivo a WiFi ed effettuare la scansione.

Per effettuare il trasferimento di una eSIM da un dispositivo all'altro bisognerà cancellare il proprio profilo eSIM dal vecchio smartphone ed installarlo su quello nuovo utilizzando lo stesso QR Code presente sull'eSIM Voucher di Vodafone. Vodafone sottolinea però che "se smarrisci il Voucher eSIM di Vodafone e hai necessità di scaricare il tuo profilo eSIM, dovrai richiedere un nuovo voucher recandoti in un negozio Vodafone". Smentito quindi in questo caso il rumor che voleva Vodafone pronta a predisporre una sezione ad hoc nella propria area personale per consentire agli utenti di inserire le eSIM in qualsiasi momento nello smartphone, anche dopo aver perso il voucher originale.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.