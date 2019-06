Vodafone Down: domani giga illimitati per tutti i clienti

Nuovo aggiornamento dal fronte Vodafone, dopo i malfunzionamenti di questo pomeriggio. I problemi sembrano essere in fase di risoluzione e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Nel frattempo però l'operatore telefonico ha deciso di farsi perdonare con un piacevole regalo.

Come mostrato nello screenshot presente in calce, ricevuto da uno dei nostri redattori, Vodafone ha annunciato che domani regalerà gigabyte illimitati a tutti i clienti. Nell'SMS la compagnia inglese afferma che "il disservizio causato da un problema di rete è stato risolto nel più breve tempo possibile " e "per scusarci domani ti regaliamo Giga illimitati".

Una piacevole sorpresa per i molti utenti che a partire dal primo pomeriggio di oggi hanno riportato problemi con la navigazione ad internet sia da linea mobile che fissa.

I problemi a quanto pare sono stati riportati anche in Irlanda e sono stati risolti già da qualche ora.



La promozione, a giudicare dai pochi dettagli presenti nell'SMS informativo, dovrebbe attivarsi automaticamente alla mezzanotte e si disattiverà alle 23:59 di domani, venerdì 14 Giugno. La compagnia sta inviando il messaggio a tutti i propri clienti già in questi minuti.



Fateci sapere tramite i commenti se anche voi lo avete ricevuto o ancora no.