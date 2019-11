Vodafone down in Liguria: in regalo Giga e minuti illimitati per una settimana

Nella giornata di ieri abbiamo parlato su queste pagine dei problemi di Vodafone segnalati da alcuni utenti del Nord Italia ed in particolare in Liguria. Quest'oggi l'operatore telefonico, a disservizi risolti, ha annunciato un'interessante promozione per i propri clienti.

Ad alcuni clienti che hanno sperimentato i problemi di connettività infatti Vodafone ha deciso di regalare Gigabyte e minuti illimitati per una settimana. La comunicazione è arrivata attraverso un SMS in cui la società osserva che "eccezionali condizioni meteo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione, causando un temporaneo disservizio in Liguria“.

Il ripristino delle connessioni è avvenuto alle 18:30 su mobile ed addirittura oltre la mezzanotte per quella fissa. Vodafone spiega che non è stato possibile risolvere i problemi in anticipo a causa dei vincoli di sicurezza imposti dalla Protezione Civile sul viadotto crollato.

Coloro che hanno ricevuto il messaggio potranno attivare in maniera completamente gratuita Giga e minuti illimitati per una settimana. Non è previsto alcun costo di rinnovo automatico. Lo stesso messaggio a quanto pare però non è stato ricevuto dai clienti Ho. Mobile, l'operatore telefonico a cui si appoggia Vodafone e che nella giornata di ieri ha sperimentato gli stessi disservizi.

Fateci sapere se anche voi avete ricevuto il messaggio o no.