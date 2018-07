Vodafone down nel nord Italia: disservizi con la rete dati e con le chiamate

Ancora problemi per gli operatori telefonici del nostro paese. Nella giornata di ieri abbiamo a più riprese parlato dei gravissimi disservizi riscontrati dagli utenti Wind Tre in tutta Italia, in particolare con la connessione internet che è risultata essere praticamente inutilizzabile fino al tardo pomeriggio.

Nella giornata di oggi, a quanto pare, tocca a Vodafone, seppur in maniera inferiore. Nelle ultime ore, infatti, sia sui social network che sul sito web DownDetector, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di utenti Vodafone che lamentano gravi problemi.

Nella fattispecie, però, il tutto sarebbe concentrato nel nord Italia, con le maggiori segnalazioni provenienti da Milano, Torino, Bologna, Genova, Bergamo, Verona, Modena e Padova.

I problemi riguarderebbero non solo la navigazione ad internet da mobile, che sembrerebbe essere impossibile o molto lenta, ma anche con le chiamate sia in entrata che uscita.

Inutile dire che, come spesso accade in questi casi, gli account social dell'operatore sono stati presi d'assalto dagli utenti inferociti che lamentano i problemi e chiedono chiarezza. Secondo quanto riportato da alcuni, anche chiamando al 190 gli operatori del call center non sembrano essere a conoscenza della natura del disservizio e per questo invitano alla pazienza.

Vodafone non ha nemmeno diffuso alcun comunicato o dichiarazione a riguardo, vi terremo aggiornati nel corso della giornata.

Come sempre, vi invitiamo a segnalarci disservizi o aggiornamenti attraverso i commenti.



Agg. 14:20 - La situazione è stata ripristinata. Vodafone, in una nota ha fatto sapere che "“è stato risolto il disservizio di rete che questa mattina, per circa 45 minuti, ha interessato alcuni clienti Vodafone”, ma non ha fornito alcuna informazione sulla natura del disservizio.