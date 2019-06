Vodafone down oggi 13 Giugno: gli ultimi aggiornamenti

E' stato un pomeriggio di passione per la rete Vodafone. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi su queste pagine, è stato segnalato un massiccio malfunzionamento alla rete mobile e fissa dell'operatore telefonico, e molti utenti per svariati minuti non sono riusciti ad accedere ad internet o chiamare.

Problemi simili a quanto pare sono stati riscontrati anche in Irlanda, ma come affermato dalla stessa compagnia telefonica tramite Twitter, il tutto sembrerebbe essere in via di risoluzione.

Dalle nostre verifiche effettuate negli ultimi minuti, possiamo confermare che il problema sta effettivamente rientrando. La connettività alla rete 4G è funzionante, ma la navigazione ad internet non è fluida. Discorso diverso per le chiamate: in questo caso le rete sembra essere quasi totalmente ripristinata e siamo riusciti a ricevere ed effettuare telefonate. Lo stesso vale anche per gli SMS.

A conferma di ciò arriva anche il grafico di DownDetector, che dalle 18:00 in poi ha registrato un calo delle segnalazioni rispetto al picco raggiunto qualche ora prima.

Da parte di Vodafone ancora non sono arrivati chiarimenti in merito alla natura del problema, ma la sensazione è che la situazione stia lentamente rientrando.

Non sono invece stati registrati problemi dal fronte Ho. Mobile, l'operatore telefonico virtuale di Vodafone che si appoggia alla stessa rete.