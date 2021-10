Vodafone Down oggi 14 Ottobre in Italia: problemi anche per Ho. Mobile

Problemi per Vodafone oggi 14 Ottobre 2021. Da qualche minuto è registrato un picco di segnalazioni sulla rete del'operatore telefonico italiano, da tutta Italia. Come certificato dalla pagina Downdetector di Vodafone, sono lamentati disservizi dalla telefonia mobile.

Gli utenti lamentano l'impossibilità a navigare su internet, ma anche il totale blackout visto che sembra essere interessata anche la rete telefonica.

Problemi analoghi sono riportati anche per Ho. Mobile, l'operatore virtuale che come noto si appoggia direttamente alla rete Vodafone.



Come avvenuto anche in altre circostanze, gli utenti si sono riversati su Twitter sotto l'hashtag #VodafoneDown, che è rapidamente finito tra le tendenze. Qualcuno lamenta problemi anche con la rete fissa, ma non è chiaro di che natura sia.

Almeno allo stato attuale non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell'operatore telefonico, e come sempre vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per permetterci di aggiornare la news.



Dopo il massiccio disservizio di Facebook della scorsa settimana, quest'oggi è la volta di uno degli operatori telefonici più popolari del nostro paese.



Nella giornata di ieri, Vodafone ha lanciato una nuova offerta che permette di scegliere una smart tv, console o telecamera smart se si aderisce tramite l'offerta Fibra o un Family Plan. Tutti i dettagli sono disponibili nella nostra notizia dedicata.