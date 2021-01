Vodafone down oggi 19 Gennaio 2021: segnalati problemi con internet e telefonia

Problemi per Vodafone Italia oggi 19 Gennaio 2021. Come indicato nella pagina Downdetector dell'operatore telefonico, dalle prime ore di stamattina sono tanti gli utenti che stanno lamentando problemi con la rete.

La maggior parte delle segnalazioni riguardano la telefonia mobile ed internet, ma non mancano i problemi anche con la telefonia fissa.

A differenza di quanto avvenuto altre volte, però, i disservizi sono localizzati solo in alcune aree del nord Italia (Milano ed hinterland e Torino), Perugia e Roma, mentre dal resto dello Stivale non arrivano segnalazioni di alcun tipo.

Probabile quindi si tratti di disservizi di poco conto, che verranno risolti a stretto giro di orologio, sebbene nel frattempo il numero di segnalazioni continui ad aumentare.

Da Vodafone al momento non sono giunte informazioni a riguardo, e come sempre vi terremo aggiornati non appena arriveranno indicazioni.