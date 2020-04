Vodafone down oggi 27 Aprile: segnalati problemi con internet e telefonia

Problemi per Vodafone oggi 27 Aprile 2020. Sono tanti gli utenti che da qualche minuto stanno lamentando disservizi con l'operatore telefonico inglese, che però al momento non ha diffuso alcun tipo di comunicato a riguardo.

Sulla pagina web di DownDetector negli ultimi minuti è stato registrato un picco di segnalazioni da tutta Italia, circa 400, a dimostrazione di un'attività anomala da parte delle reti.

Nello specifico, ad essere interessata sembra essere principalmente la telefonia fissa e la navigazione ad internet, sebbene non manchino i messaggi che parlano anche di problemi con la linea telefonica mobile.

Il problema, come mostriamo nell'immagine in calce, non è localizzato in una determinata parte del territorio italiano, ma in tutta la Penisola: le segnalazioni sono arrivate da Bari, Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Salerno, Catania e Taranto.



E' chiaro che nella situazione attuale, in cui molte persone sono costrette a lavorare da casa a causa delle misure di contenimento del Coronavirus, le lamentele sono amplificate. Secondo alcuni studi pubblicati ad inizio mese, il lockdown ha provocato un calo delle prestazioni delle reti mobile e fisse, anche per gli utenti Vodafone. Restiamo in attesa di delucidazioni da parte di Vodafone e fiduciosi in una risoluzione rapida.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti per fornirci ulteriori dettagli a riguardo e permetterci di aggiornare la notizia.