Vodafone down oggi 28 Agosto 2023 in Italia: segnalati problemi con internet ed SMS

Inizio di settimana con problemi per Vodafone in Italia. Falle prime ore di questa mattina, infatti, è stato registrato un aumento delle segnalazioni relative a disservizi per l'operatore telefonico rosso.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata a Vodafone su Downdetector, dove il numero di segnalazioni è in continuo aumento, sono lamentati disservizi con internet da mobile e con il comparto SMS. A giudicare da quanto emerso, infatti, la problematica principale riguarderebbe proprio il texting con difficoltà ad inviare e ricevere SMS.

Da parte dell'operatore telefonico non sono emersi dettagli di alcun tipo in merito, e come sempre vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.

Potete chiaramente utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.



Aggiornamento - Vodafone ha comunicato che il disservizio è rientrato. Anche le segnalazioni su Downdetector sono praticamente azzerate ed abbiamo avuto modo di ottenere conferma che anche la ricezione ed invio degli SMS è stata ripristinata.