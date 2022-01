Vodafone down oggi 28 Gennaio 2022 in Italia: segnalati problemi con la rete

Problemi per Vodafone oggi 28 Gennaio 2022, come segnalato da DownDetector da parte di alcuni utenti. Da qualche minuto infatti sono segnalati disservizi sulla rete in Italia, con molti utenti che non riescono ad accedere alle telefonate o ad internet.

Come si può vedere sulla pagina DownDetector di Vodafone, le segnalazioni provengono da varie parti del paese e riguardano totale blackout, ma anche disservizi con la rete internet mobile e l'impossibilità ad effettuare chiamate.

Non sembra trattarsi di un disservizio localizzato in una determinata parte dello Stivale, ed infatti abbiamo ricevuto conferme sia dal Nord che sud Italia. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non è interessata la rete di Ho. Mobile, che rappresenta comunque l'operatore telefonico virtuale di Vodafone, tanto meno PosteMobile e simili.

Da parte dell'operatore telefonico ancora non sono giunte informazioni a riguardo, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci ulteriori dettagli a riguardo. E' chiaro che la situazione è in divenire e provvederemo a fornire tutte le informazioni del caso non appena arriveranno.