WindTre down oggi 3 febbraio 2021: problemi a rete mobile e linea fissa - Aggiornata

Problemi per WindTre oggi 3 febbraio 2021: nella giornata odierna la pagina di Downdetector dedicata all’operatore telefonico ha visto parecchie segnalazioni di malfunzionamenti sia per la rete fissa che quella mobile, più nelle grandi città che nelle province più piccole e nei centri rurali.

Aggiornamento 18:30 - Le segnalazioni fatte a operatori come Vodafone e TIM in realtà riguarderebbero gli utenti WindTre, i quali non avrebbero potuto rispondere alle chiamate di utenti di altri operatori per problemi prettamente legati a WindTre.



Al momento della scrittura dell’articolo i report da parte dell’utenza starebbero aumentando, con alcuni di essi che parlano di disservizi a partire dalle 15:00. La mappa delle segnalazioni la potete trovare in calce all’articolo e, come detto precedentemente, città come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Perugia e Venezia risultano le più colpite. Non mancano però anche segnalazioni da Trieste, Palermo, Catania e altre zone rurali.

Mancano informazioni sulle cause di questi problemi, che dunque risultano completamente ignote, e pure sulle tempistiche di risoluzioni. Come da nostra prassi, appena giungeranno indicazioni al riguardo vi aggiorneremo immediatamente. Gli ultimi disguidi alla rete WindTre risalgono al 6 dicembre, data in cui tutta la penisola italiana ha segnalato malfunzionamenti di vario tipo.



Rimanendo in tema WindTre, l'operatore si è confermato pochi giorni fa il migliore di gennaio 2021 assieme a Fastweb secondo le statistiche di Komparatore.it, grazie a una velocità media di download di 114,24 Mbps e di upload di 46,14 Mbps.