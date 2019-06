Vodafone down: problemi alla rete mobile e fissa in tutta Italia

Problemi per Vodafone oggi 13 giugno 2019: sempre più utenti stanno segnalando disservizi, che riguarderebbero sia la linea mobile che quella fissa. Downdetector rivela che le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia. In questo momento i servizi di Vodafone sono down.

Non è un problema che avrebbe colpito solo zone circoscritte dunque. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, Vodafone non ha ancora comunicato nulla sul disservizio. Non sappiamo quale sia il motivo per cui le reti Vodafone non funzionano correttamente.

Il problema, stando a quanto ci segnalano alcuni utenti Vodafone, sarebbe emerso negli ultimi 30 minuti a partire dalle 16:00 di oggi. Modem Vodafone con spia rossa lampeggiante, e nessuna possibilità di accedere alla rete internet, caricare i siti e accedere a servizi come il PSN o Xbox Live.

Sono oltre 460 le segnalazioni inviate sul sito down detector solamente negli ultimi minuti. La mappa che trovate in calce mostra le aree da dove arrivano la maggior parte delle segnalazioni. Solamente il 10% riguarda la telefonia mobile, mentre il grosso riguarda problemi alla rete internet Vodafone (55%) e quindi alla telefonia fissa (34%).



Il mese scorso un'esperienza simile era capitata ai clienti di TIM.

Aggiorneremo la news non appena avremmo notizie sulla natura del disservizio.



Update: stando ad alcune ipotesi, sembrerebbe che la natura del disservizio sia da ricondurre ad un problema dei DNS. Non resta che attendere ulteriori informazioni da Vodafone, nella speranza che il problema venga risolto nelle prossime ore.