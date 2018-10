[AGG.] Vodafone ed Ho Mobile down oggi 3 Ottobre: segnalati disservizi in Piemonte

Problemi per Vodafone e l'operatore virtuale Ho Mobile. Già dall'alba infatti attraverso Twitter ed il sito web DownDetector sono tanti gli utenti che segnalano disservizi, tanto che l'hashtag #VodafoneDown è rapidamente finito nei trend tweet della piattaforma di microblogging.

In particolare i disservizi sarebbero localizzati principalmente in Piemonte: gran parte delle segnalazioni arrivano da Torino e provincia e Cuneo.

Sembra che gli utenti non siano in grado di utilizzare completamente la rete, dal momento che i cellulari mostrano la dicitura "nessun servizio".

Ciò vuol dire che non è possibile nè utilizzare la rete cellulare per effettuare le chiamate, tanto meno quella dati per navigare in internet.

Da parte della società attraverso i canali social non è arrivato alcun tipo di comunicato, ma come spesso accade in questi casi è altamente probabile che i tecnici siano già al lavoro per far rientrare il problema.

Nel resto d'Italia invece la situazione sembra essere sotto controllo e non sono segnalati disservizi.

Come sempre vi invitiamo ad utilizzare i commenti per riportare eventuali aggiornamenti e permetterci di aggiornare la notizia a ripristino avvenuto.



Aggiornamento 11:39

Secondo quanto riferito da vari utenti attraverso i social network, da qualche minuto la situazione starebbe tornando lentamente alla normalità. Non è però ancora nota la natura del disservizio. Le due società infatti non hanno diffuso alcun comunicato ufficiale.