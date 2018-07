Vodafone: escluse dalle rimodulazioni le offerte winback dal 25 Giugno 2018

Come vi abbiamo ampiamente riportato la scorsa settimana su queste pagine, Vodafone rimodulerà alcune offerte mobili a partire dal prossimo Settembre. Oggi, l'operatore telefonico ha diffuso alcune informazioni sulle offerte che saranno toccate.

Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, dalla lista delle offerte rimodulate saranno escluse le promozioni winback attivate dagli utenti dal 25 Giugno 2018 in poi. Queste ultime, infatti, avranno diritto ai minuti illimitati previsti dalla rimodulazioni, ma senza alcun sovrapprezzo. Sembrano essere escluse, inoltre, anche le promozioni Vodafone Unlimited.

Sembrano invece essere interessate le offerte Consumer Base come Vodafone Special Minuti 30 gigabyte.

Di seguito il comunicato ufficiale di Vodafone: "dal 3 Agosto 2018 alcune offerte includeranno minuti illimitati e i clienti potranno chiamare senza limiti tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sia in Italia che in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea. A partire dal 3 settembre tali offerte costeranno 1,99 euro in più al mese. Tutti i clienti interessati riceveranno comunicazione via SMS e potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione fino al giorno prima dell’aumento del costo dell’offerta, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”. I clienti che hanno un’offerta che include telefono, tablet, “Mobile Wi-Fi”, o prevede un costo di attivazione a rate, potranno continuare a pagare, a seconda dell’offerta, le eventuali rate residue addebitate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento prescelto. Il diritto di recesso può essere esercitato gratuitamente, eventualmente mantenendo attiva un’offerta che include un telefono e continuando a pagare le rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento su: variazioni.vodafone.it o inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a: Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10.0.15 Ivrea, Torino, o via PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it, chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190 o compilando l’apposito modulo nei negozi Vodafone, esplicitando la causale sopraindicata".

Gli utenti possono chiamare il numero gratuito 42590 dalla propria SIM per verificare se interessati dalla rimodulazione.