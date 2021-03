Vodafone, le eSIM costeranno 1 Euro e saranno riutilizzabili: lancio vicino

Emergono nuove informazioni sulle eSIM di Vodafone in arrivo nelle prossime settimane. Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, il lancio sarebbe davvero vicino, ma sono emerse anche altre informazioni sul funzionamento.

A quanto pare, infatti, le eSIM sarebbero già in distribuzione presso la rete di punti vendita sparsi in Italia. Gli utenti però potranno anche richiederle online, ad un costo di 1 Euro sia per i nuovi che i già clienti, a cui sarà data la possibilità di sostituire la SIM fisica con le eSIM, che saranno composte da un codice QR da scannerizzare con gli smartphone compatibili.

Interessante anche la seconda parte del rapporto, in cui MondoMobileWeb sottolinea che si tratterà di eSIM riutilizzabili e non usa e getta. Ciò vuol dire che il codice QR potrà essere riutilizzato più volte per associarle a più smartphone, senza alcun costo extra

Ovviamente sarà anche data la possibilità di disassociarle a seconda delle proprie esigenze.

Ricordiamo che le eSIM possono essere utilizzate solo sui dispositivi compatibili ma contrariamente a quanto avvenuto qualche anno fa, la maggior parte degli smartphone attualmente in commercio sono perfettamente compatibili con le SIM virtuali: iPhone 12 ad esempio può essere utilizzato per inserire sia la SIM fisica che la eSIM in contemporanea.